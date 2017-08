Luuk de Jong, Jordy de Wijs en Adam Maher nog altijd in onzekerheid

EINDHOVEN - Het is woensdag 30 augustus 2017, halféén in de middag. Het duurt nog 35,5 uur voordat de transfermarkt sluit. Ruim een dag te gaan dus nog voordat alle spelers van PSV weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben er zojuist hun ochtendtraining opzitten.

Paul Post was erbij. De PSV-watcher van Omroep Brabant had vooral interesse in drie spelers van wie niet duidelijk is waar hun toekomst ligt: Luuk de Jong, Jordy de Wijs en Adam Maher. Van hen is het onzeker of ze na donderdag ook nog PSV’er zijn, al zou ook bijvoorbeeld een Marcel Ritzmaier graag willen weten waaraan hij toe is.



De Jong teleurgesteld, maar vastberaden

“Wat me opviel was, dat Luuk tegen zijn gewoonte in niet voor de camera wilde reageren", vertelt Paul enigszins verbaasd. "Ik heb hem toch kunnen spreken en hij oogde wat neerslachtig. Lijkt me ook logisch, want tot ieders verrassing ging eerder deze week een transfer naar Girondins de Bordeaux niet door. Wie er geen water bij de wijn wilde doen? Ik vraag het me ook af.



"Het tekent wel de mens Luuk de Jong dat hij me te woord wilde staan. Hij liet me weten dat hij teleurgesteld was, maar ook dat hij, zolang hij in Eindhoven blijft, de kantjes er echt niet vanaf gaat lopen. En dat hij zich voor de volle honderd procent zal blijven inzetten.”



Toch verhuur Jordy de Wijs?

Voor Jordy de Wijs liggen de kaarten wat anders. “Vorige week sprak ik hem nog, na de wedstrijd van Jong PSV tegen De Graafschap. Hij zei toen blij te zijn met zijn terugkeer naar Eindhoven en dat hij wilde blijven. Maar inmiddels is hem duidelijk geworden dat hij elders meer speelminuten denkt te kunnen maken. Mocht er van de huidige selectie niemand vertrekken, dan mag hij verhuurd worden. Naar een club, die in ons land op het hoogste niveau speelt. Als dat die kant opgaat, dan zou het logisch zijn dat Jordy verhuurd wordt aan Excelsior, waaraan hij vorig seizoen al was uitgeleend.”



Maher ziet 'nummer 10' wel zitten

Adam Maher keerde deze zomer ook terug, na een ‘uitzendperiode’ in Turkije. “Hij wil weg”, vertelt Paul, “en denkt ook weg te kunnen. Volgens hem heeft een aantal clubs bij zijn zaakwaarnemer geïnformeerd, maar Adam stelt wel enkele voorwaarden. Het moet een club zijn waarin hij het helemaal ziet zitten. Hij wil echt niet wegvluchten bij PSV."



"Wanneer er in zijn situatie niets verandert, dat gaat hij met trainer Phillip Cocu om de tafel zitten om zijn mogelijkheden bij PSV te bespreken. Adem was het opgevallen dat PSV voor het eerst sinds zijn komst naar Eindhoven, vier jaar geleden alweer, met een ‘nummer tien’ speelt. En zijn lichaamstaal verraadde dat hij voor zichzelf kansen ziet op die positie. Om de concurrentiestrijd aan te willen gaan met Gastón Pereiro.”



Einde transferwindow in zicht

Of dat er komt, weten we mogelijk pas na donderdag 31 augustus, middernacht. Dan komt er eindelijk een eind aan die idiote transferwindow, die al de hele zomer voor de (inter)nationale voetbalwereld onzekerheid en gekkigheid met zich meebrengt.