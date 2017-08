Voetbalkenners over Frankrijk - Nederland: 'Moskou is te ver, we verliezen met 3-1'

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal wacht een hels karwei om zich te plaatsen voor de eindronden van het WK voetbal, volgend jaar in Rusland. Oranje staat er ronduit beroerd voor en moet donderdagavond winnen bij de Goliath van groep A, Frankrijk, om kans op kwalificatie te behouden.

De voetbalkenners van Omroep Brabant spelen in de aanloop naar het duel in Stade de France in Parijs voor Dick Advocaat. Joost van Erp neemt het estafettestokje over van Paul Post.



Laatste zege in Frankrijk dateert van …1936

De laatste keer dat Oranje in Frankrijk victorie kraaide, was bijna een eeuw geleden. In januari 1936 werd het liefst 1-6. In de hierop volgende zeven uitwedstrijden kwamen ‘onze jongens’ niet verder dan één gelijkspel.



Volgens Joost is dat dit jaar zelfs al te hoog gegrepen. Maar toch, de wedstrijd moet nog wel gespeeld worden. Nu Joost voor één keer bondscoach mag zijn: hoe zou hij de ‘haantjes’ gaan bevechten en met welke spelers?



'Cillessen de beste'

“Vooropgesteld, mijn voorkeur gaat uit naar een 4-4-2-systeem. Met op doel Jasper Cillessen. Hij speelt dan wel nauwelijks bij FC Barcelona, maar hij heeft wel volop ervaring met het spelen van grote, belangrijke wedstrijden. Ik vind hem bovendien Nederlands beste doelman. Jasper is een betrouwbare goalie en hij laat zijn kop niet gek maken. Voor Jeroen Zoet zou ik nu ook sowieso niet kiezen vanwege de transfersoap. Dat komt je spel natuurlijk nooit ten goede."



Tijdens het WK van 2014, dat we wel haalden, had Nederland (lees: Louis van Gaal) succes met een best revolutionair 3-5-2 systeem. Joost houdt dus liever vast aan vier man achterin en wel: Blind, Martins Indi, De Vrij, Hoedt en Blind.



'We gaan Virigil missen'

“Dat Virgil van Dijk er niet bij zit, is een gemis. Het is logisch dat de Bredanaar een transfer naar een grote club probeert af te dwingen, maar het is net zo jammer dat hij daarom nu niet bij Oranje zit. Van Dijk speelt niet en daarom kan Advocaat ook niet anders dan hem negeren. Onze achterhoede is erg matig. Hier hadden ook vier andere namen kunnen staan."



Over het middenveld is Joost gelukkig wat positiever, maar of dat voldoende is om de Fransen echt het hoofd te kunnen bieden? Te meer daar Wesley Sneijder, die ‘uiteraard’ opgesteld moet worden, dit prille seizoen nog niet overdreven veel speelminuten heeft gemaakt. ”Voor de drie andere posities op het middenveld zou ik een beroep doen op Strootman, Wijnaldum en Van Ginkel. Die eerste twee zou ik altijd opstellen. Ze spelen bij topclubs en zeker niet onverdienstelijk."



'Van Ginkel is in vorm'

"Van Ginkel doet het op zijn beurt bij PSV erg goed. Hij was één van de positieve uitzonderingen in Eindhoven, vorig seizoen. Dit seizoen, als aanvoerder, zie ik hem eveneens vaak goede dingen doen. Hij is in vorm en dat soort spelers kan Oranje goed gebruiken."



Dan blijven er nog twee plekken over en daarover hoeft Joost niet lang te denken. “Dat Robben moet spelen staat buiten kijf. Dat is geen originele opvatting, maar gewoon een feit. Janssen doet het in Oranje altijd goed. Ik zie daarom niet in waarom de Osse spits niet meer in de basis zou mogen staan. Dat het bij Spurs niet allemaal even gesmeerd loopt klopt, maar hij heeft gewoon een neusje voor de goal. En Janssen raakt niet in de war als hij straks in Parijs het stadion binnenwandelt, hij heeft wel voor hetere vuren gestaan."



‘Vrij kleine kans’ op zege

Maar dan, redden we het hiermee? Nee, als we Joost moeten geloven, al telt Nederland zeker deze dagen gelukkig meer bondscoaches. "Ik verwacht niet dat Oranje het WK haalt. Mocht donderdag van Frankrijk worden gewonnen, die kans acht ik vrij klein, zie ik het alsnog misgaan in bijvoorbeeld het thuisduel met Bulgarije. We zijn op dit moment niet constant genoeg. Dat is erg jammer. Het is wachten op betere tijden en die komen er ongetwijfeld. Maar laten we niet te pessimistisch zijn, Nederland ademt voetbal dus op lange termijn komt dat goed."



"Frankrijk heeft meer kwaliteit dan Oranje. Toch zouden we in Parijs kunnen winnen. Op een goede dag en als het allemaal een beetje meezit. Als we onze kansen wat beter benutten. Maar nogmaals: ik zie het dit keer niet gebeuren. Ik zet in op een 3-1 zege voor de Fransen." Moskou, waar op 15 juli 2018 de WK-finale wordt gehouden, is voor Oranje dus te ver, althans volgens Joost van Erp.