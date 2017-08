Brandweer redt hond uit brandend huis in Waalwijk

WAALWIJK - De brandweer heeft woensdagmiddag in Waalwijk een hond uit de vlammenzee gered. Het dier zat in een huis dat in brand stond.

De woningbrand onstond rond drie uur aan de het Willem Pijperpark. Het huis stond vol rook. Veel mensen riepen dat er een hond in de woning was. Meteen is met een stormram de deur opengebroken.



Opvang

De brandweer heeft het dier naar buiten gebracht. De politie en omstanders hebben de hond opgevangen. De bewoners waren tijdens de brand niet thuis. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend.



Het huis raakte zwaarbeschadigd. De brand trok veel bekijks van omstanders.