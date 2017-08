Geliefde scheidingsbeuk van het Mastbos omgehakt

BREDA - De bekende beuk in het Mastbos in Breda is woensdagochtend geveld. De zogenoemde scheidingsbeuk was meer dan 250 jaar oud, maar vanwege een reuzenzwam moest ze gekapt worden.

In juli vielen er grote takken van de boom. Staatsbosbeheer heeft toen alles afgezet. De boom is behoorlijk aangetast door de reuzenzwam vertelde boswachter Liza van Velzen destijds: "Je kunt het zien aan de schimmeldraden op de boom waar net een tak is afgebroken.”





De beuk had voor bosarbeiders in vroeger jaren de functie van 'scheidingsboom'. "Het was een herkenningspunt, het hielp hen om de weg te vinden," weet boswachter van Velzen.Staatsbosbeheer wil op de plek van de beuk een nieuwe rode beuk planten. Daarvoor zamelt ze geld in. Tijdens de ‘Naar Buiten Fair’ op 24 september kunnen mensen delen van de oude scheidingsbeuk kopen.