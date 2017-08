Jop van der Linden defensieve versterking voor Willem II

TILBURG - Willem II heeft zijn selectie opnieuw versterkt. De Tilburgse eredivisieclub neemt voor dit seizoen Jop van der Linden op huurbasis over van AZ.

De 27-jarige verdediger begon zijn carrière bij Vitesse. Daarna kwam hij onder meer uit voor Helmond Sport en Go Ahead Eagles. Eerder deze week werd bekend dat Willem II Mo El Hankouri huurt van Feyenoord.



Versterking nodig

De triocolores kunnen na de slechte competitiestart wel versterking gebruiken. De verdediging van Willem II kan hem goed gebruiken: de eerste drie competitieduels leverden acht tegentreffers op. Van der Linden was aan zijn derde jaar bij AZ bezig. Vorig seizoen speelde hij mede door blessures niet eenmaal in de hoofdmacht, wel werd hij kampioen met Jong AZ.



Normaal gesproken debuteert Van der Linden op 9 september in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Mogelijk maakt dan ook de 20-jarige Mo El Hankouri zijn opwachting. De aanvaller, die ook als nummer 10 uit de voeten kan, meldde zich dinsdagmorgen op de training.