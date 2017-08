Kraanwagen belandt in vangrail bij afslag A58 Tilburg-Noord, weg afgesloten

BERKEL-ENSCHOT - Een kraanwagen is woensdag aan het eind van de middag in de vangrail beland in de bocht van de A58 richting de A65. De verbindingsweg is afgesloten voor verkeer richting Den Bosch vanwege bergingswerkzaamheden. Het verkeer kan keren bij de afrit Hilvarenbeek.

Het ongeluk gebeurde in de bocht van de A58 bij knooppunt De Baars, de afslag richting Berkel-Enschot en Tilburg-Noord. Hoe het kon gebeuren, is nog onbekend.