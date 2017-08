EINDHOVEN - "Niet zeiken, het zeikt al genoeg." Het staat op straat geschreven bij het station in Eindhoven. En het is waar: de tekst verschijnt alleen als het regent.

De Eindhovense Mariëlle Coppes en haar collega Eliska Slováková hebben op zes plaatsen in de stad teksten op het trottoir geschreven die alleen te lezen zijn als de stoep nat is, als het regent dus. Aan de telefoon kan Mariëlle er nog steeds hartelijk om lachen.



Eindhovenaren aan het lachen maken

Mariëlle is curator smilefactor in Eindhoven. Het is een vrijwilligersklus met als opdracht om Eindhovenaren buiten op straat wat meer aan het lachten te maken. De regenkunst is de eerste poging. "Maar," zegt Mariëlle, "Ik heb nog meer wilde plannetjes".



Eliska: "Ik ben nog nooit zo vrolijk geweest op een regenachtige morgen. Ik hoop dat andere mensen er ook om kunnen lachen.



Onzichtbaar laagje

De kunst werkt door een bijna onzichtbaar laagje dat Mariëlle en Eliska op de stenen aanbrengen. Het laagje stoot water af en daaronder blijft de stoep dus droog. Waar de stoep wél nat wordt, worden de stenen donkerder en zo is dan opeens de tekst te zien. Het laagje is biologisch afbreekbaar en zou het ruim twee maanden uit moeten houden.



De twee Eindhovenaren hebben zes afbeeldingen bedacht. Eén ervan is: "Pas op! Droge Humor." Een andere: "Na regen komt zonneschijn... of hagel of sneeuw of gewoon nog meer regen."