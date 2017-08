Jimmy F. uit Zevenbergen deed zich voor als lokterrorist: 'Hij was een doorgedraaide detective'

ZEVENBERGEN - De 22-jarige Jimmy F. uit Zevenbergen, die vorige week werd gearresteerd in een onderzoek naar terroristische dreiging in Rotterdam, deed zich volgens zijn vrienden voor als een nepterrorist, om zo informatie te verzamelen over jihadisten. "Hij zocht naar geografische locaties en contactgegevens van jihadisten, om die info vervolgens door te spelen naar de autoriteiten. Hij was een soort doorgedraaide detective." Dat meldt NPO Radio1 woensdagavond.

Jimmy werd midden in de nacht van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Zijn naam dook op tijdens onderzoek van de Spaanse politie. Die stuitte kort na de aanslag in Barcelona op een chat waaraan Jimmy meedeed en waarin hij speculeerde op een aanslag tijdens een concert van Allah-LAS in de Maassilo in Rotterdam. Het concert werd afgelast.



Een verslaggever van Radio1 legde via Telegram contact met mensen die Jimmy kennen, omdat ze in dezelfde scene zitten. Ze hielden zich bezig met het online vergaren van informatie over wat er in Syrië gaande is, en ook waar extremisten zich ophouden en zoal mee bezig zijn.



Eerder speculeerden andere media ook al dat Jimmy een amateurspion zou zijn die thuis vanachter zijn computer probeerde jihadisten op te sporen.



'Doorgedraaide detective'

De vrienden van F. speelden screenshots door aan de Radio1-verslaggever, waaruit duidelijk werd wat hij online uitspookte. "Het beeld dat ontstaat is dat F. een doorgeslagen detective was. Hij zat in meerdere Telegram-groepen, en communiceerde daar ook met jihadisten, althans mensen waarvan hij vermoedde dat het jihadisten waren."



Hij zat in die groepen om te zoeken naar aanwijzingen voor aanslagen, met als doel om die info door te spelen naar authoriteiten, meldt Radio1. Daarbij deed hij zich zelf voor als jihadist.



'Je speelt het spel te ver mee'

Een van zijn vrienden zou hem nog hebben gewaarschuwd. "Je gaat te ver door zelf te doen alsof je een jihadist bent. Je maakt jezelf verdacht." Volgens de jongen speelde hij het spel te ver mee. "Hij had kunnen zien aankomen dat het fout zou aflopen."



Woensdag besliste de rechter in Rotterdam dat de Zevenbergenaar nog twee weken langer vast blijft zitten.