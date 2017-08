Criminele bendes ronselen meisjes voor prostitutie bij school in Den Bosch

DEN BOSCH - Criminele bendes ronselen in Den Bosch scholieren voor drugshandel en prostitutie. Dat laat burgemeester Rombouts woensdag weten in antwoord op raadsvragen. Twee minderjarige meisjes uit Den Bosch zijn vermoedelijk slachtoffer geworden van loverboypraktijken. De meisjes werden gezien bij dure auto's vlakbij het schoolplein. Later zijn ze uit diezelfde auto gehaald, in Utrecht.

Raadslid Lisette van der Swaluw stelde naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant vragen aan burgemeester Rombouts over criminele bendes die bij middelbare scholen leerlingen ronselen. Bij de politie zijn nu drie gevallen uit Den Bosch bekend. Wanneer die gevallen zich hebben afgespeeld, is uit de antwoorden niet op te maken.

Jonge mannen in dure auto's

Wel is te lezen dat de twee minderjarige meisjes vermoedelijk in handen zijn gevallen van loverboys. De meiden werden wel eens gezien bij jonge mannen met dure auto’s die vlakbij school geparkeerd stonden. Leraren merkten dat de meiden zich anders gedroegen.

De politie adviseerde de school de kentekens te noteren en contact te leggen met hulpverlening. De jeugdbrigadier werd ingelicht en beschreef zijn zorgen in het politiesysteem.



Meisjes in Utrecht uit auto gehaald

Enkele weken later zagen agenten in Utrecht de betreffende auto en vroegen het kenteken op. Dankzij de informatie in het politiesysteem zetten de agenten de auto aan de kant. In de auto zatten de twee minderjarige meisjes uit Den Bosch. De politie nam de meisjes mee naar het politiebureau en hield de mannen aan.



De meisjes zijn door hun ouders opgehaald. Ze wilden geen verklaring afleggen. Mede hierdoor was er te weinig bewijs om de jongens te veroordelen.



Lisette van der Swaluw noemt het voorval 'heftig'. "Ieder kind dat dit mee moet maken, is er één te veel. Maar ik hoor wel dat er adequaat is gehandeld."



Filmpje waarop leerlingen drugs snuiven

Uit de antwoorden van de burgemeester is ook te lezen dat er in Den Bosch een groep leerlingen op school drugs gebruikt. Er ging op social media een filmpje rond waarop te zien is hoe een leerling wit poeder snuift.

De leerling moest naar HALT en ging een hulpverleningstraject in. Daarnaast moest hij naar een internaat. Intussen gaat het goed met hem. De dealer van de drugs is opgepakt en veroordeeld. Of en hoe vaak criminele bendes in de rest van Noord-Brabant scholieren ronselen, is onbekend.