Hevige regenval en windhozen veroorzaken veel schade en overlast

EINDHOVEN - De hevige regenval en het stormachtige weer van woensdagavond zorgen op veel plekken in Brabant voor overlast. Op de Julianastraat in Deurne waaiden door een windhoos verschillende grote bomen om. Ook in Cuijk viel een boom om. De brandweer is daar bezig met het omzagen van de andere bomen in de straat.

Ook in Uden knakten verschillende bomen om. De brandweer is bezig met opruimen en probeert de weg vrij te maken.



In Oss is de brandweer druk bezig met iets anders dan het omzagen van bomen, daar zijn namelijk verschillende kelders ondergelopen.



De hevige regenbuien hebben verschillende straten in Brabant onder water gezet. De Ringbaan West in Tilburg bijvoorbeeld. Auto's moesten vol in de remmen toen ze het water inreden. Over een stuk van honderd met staat het water tot aan de stoeprand.Op andere plekken in de provincie, bijvoorbeeld in Wanroij, was er zelfs sprake van hagel.In Bladel was het helemaal raak, inwoners hebben het over heus noodweer. Onweer, hagel én flinke windstoten zorgden ervoor dat de takken van de bomen af vielen.