Pandeigenaar in tranen na vondst jointfabriek: 'Ik heb hier niets mee te maken'

Harry is zichtbaar geëmotioneerd. (Foto: Raymond Merkx)

WAALWIJK - "Iedereen geeft mij de schuld, maar ik heb hier helemaal niets mee te maken." De wereld van Harry Dumoulin staat op z'n kop. De politie ontdekte woensdagmiddag een jointfabriek in zijn pand aan de Industrielaan in Waalwijk.

Hij kan het maar niet geloven. Een drugsfabriek in zijn bedrijfspand. Met passie runt hij al jaren een distributiecentrum voor kachels, oliekoelers en meer. Een deel van het pand verhuurt hij.



Foto's van zijn pand verspreiden zich op internet met de tekst: 'jointfabriek'. Al zijn grote klanten bellen hem nu ineens op met de vraag of ze hem nog wel kunnen vertrouwen. “Ik verhuur dit stuk alleen. Ik wist hier niets vanaf. Ik ben zo ontiegelijk boos op de huurder.”



“Ik doe regelmatig een rondje door het pand, maar ik heb nooit iets gezien. Er stonden veel dozen, maar daar ga ik niet zomaar in kijken”, vervolgt Harry. Hij verhuurde het pand aan een 45-jarige man. “Hij kwam heel netjes en betrouwbaar over. Ik ging er altijd vanuit dat hij een administratiebedrijfje had.“

‘Naam zuiveren’

Harry barst in tranen uit. “Ik wil gewoon zeggen dat RDN hier niets mee te maken heeft. Dit moeten mensen weten. Ik wil mijn naam zuiveren.”



De politie doet nog onderzoek in het pand. In totaal zijn elf personen aangehouden.