Nieuwe winkel Roy Donders met feestje officieel geopend

TILBURG - “Dit is gewoon wat Tilburg miste.” Roy Donders, de stylist van het Zuiden, loopt vol trots door zijn nieuwe winkel in de Pieter Vreedestraat in Tilburg. De winkel van Roy en zijn zus Rian werd woensdagavond officieel geopend met een feestje.

“Ik vroeg me vanmiddag nog af of ik wel genoeg mensen had uitgenodigd”, zegt Roy. “Maar het is lekker druk.” Ruim tweehonderd mensen zijn naar de opening van de winkel gekomen.





De feestgangers zijn trots op wat Roy heeft neergezet. “Hij heeft het goed gedaan, zeker als je kijkt hoe moeilijk het is om voor jezelf te beginnen”, zegt een vrouw. “En hij neemt het risico door een nog grotere zaak te openen. Dat is klasse.”En zo lovend zijn alle mensen die je spreekt op het openingsfeest. “De winkel is prachtig. Niet te vergelijken met de vorige winkel in Broekhoven”, vertelt een vaste klant. “Het is zo chique en af.”Roy Donders is dan ook vol trots. “Het is nu echt, de winkel is open. Iedereen is enthousiast en vindt het super mooi. Dit is gewoon wat Tilburg miste, en nu wel heeft.”Nu de Stylist van het Zuiden een nieuwe winkel heeft in het centrum van Tilburg, droomt hij stiekem al van meer. Wordt Rojami’s een keten? “Ik wil eerst hier een succes van maken. En dan gaan we nadenken over een tweede winkel.”