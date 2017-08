Auto raakt boom en slaat over de kop

RUCPHEN - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag over de kop geslagen in Rucphen. Dit gebeurde op de Rucphenseweg. De bestuurder raakte rond halftwee een boom langs de weg. Daardoor werd de auto gelanceerd en kwam hij op het fietspad terecht.

Een huisarts, die toevallig in de buurt was, verleende eerste hulp.



Niet naar ziekenhuis

De automobilist is uit voorzorg nagekeken in een ambulance, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.