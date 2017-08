Beleeft Jan Poortvliet een déjà vu? Oranje moet weer in Frankrijk winnen om WK te halen

EINDHOVEN - Herinnert u zich deze spelers nog? Rocheteau, Trésor, Six,Tigana, Giresse, Genghini en uiteraard Platini. Namen uit lang vervlogen tijden. Uit de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw. De bloeiperiode van het Franse voetbal op Europees én mondiaal gebied.

Maar ook onze jongens mochten er toen zijn, althans op papier. Het was de fase waarin gaandeweg afscheid werd genomen van een gouden generatie (die van Feyenoord en Ajax) en waarin zich diverse jonge talenten voor het Nederlands elftal aandienden. Een breukvlak van tijdperken.



Rijvers haalt Neeskens terug

De jeugd moest nog wel even geduld opbrengen. Eind 1981 was de nood zo hoog dat toenmalig bondscoach Kees Rijvers zich gedwongen voelde om onder anderen Johan Neeskens over te halen zijn rentree te maken. Te midden van andere oude getrouwen zoals Ruud Krol, Piet Schrijvers, Ruud Geels, Willy van de Kerkhof, Johnny Rep en …Jan Poortvliet.



Oranje stond in november 1981 voor een opgave, die vergelijkbaar is met wat het Nederlands elftal donderdag te doen staat tijdens de huidige kwalificatieronden voor het WK. Winnen in Frankrijk. Helaas, toen werd het 2-0. Eindhovenaar Poortvliet kan zich goed herinneren waarom het op die novemberavond in 1981, in het Parc des Princes, mis ging.



'Befaamde vrije trap Platini'

“Eigenlijk liep alles voorspoedig”, blikt de toenmalige PSV-international terug. “We stonden goed georganiseerd. Tot die befaamde vrije trap van Platini, na een minuut of zes in de tweede helft. Eerst trapte hij de bal in de muur. Daarna mocht hij de freekick overnemen en bij die tweede keer ging het op de lijn mis tussen Hans van Breukelen en Krol. En toen wist je dat het dan kassa was bij Platini. Het betekende de doodsteek voor ons.”



Poortvliet ziet parallellen. Ook nu moet Oranje, met deels gearriveerde en veelbelovende spelers, Les Blues op eigen veld kloppen om de kans op WK-deelname in eigen hand te houden. De geboren Zeeuw heeft er wel vertrouwen in. “Ik reken op een zuinige 0-1 overwinning, al wil ik best toegeven dat de wens in deze de vader van de gedachte is. Maar het kan."



'Robben en Janssen als spitsen'

"Frankrijk heeft net als toen veel individueel sterke spelers, maar als team vind ik het niet zo geweldig. Bovendien houden de Fransen niet van tegenstanders die hen gegroepeerd bestrijden. Als er voldoende op getraind is, dan vind ik dat wij met een 3-5-2-opstelling moeten spelen. Met Arjen Robben en Vincent Janssen of onze vriend uit Rusland, Promes dus, voorin.”



Mocht Oranje het donderdagavond niet redden, dan komt voor enkele spelers zo goed als zeker een eind aan hun interlandcarrière. De bijna 62-jarige Poortvliet kan ook hierover meepraten. ‘Frankrijk uit’ in 1981 was zijn achttiende en voorlaatste interland. Toch denkt hij met veel plezier terug aan Frankrijk. Hij heeft er immers nog jaren, met heel veel plezier, gevoetbald voor Olympique Nîmes en Cannes.



Op tijd thuis?

Na zijn actieve carrière trainde Poortvliet diverse clubs (tot vorig jaar in China zelfs). Tegenwoordig begeleidt hij spelers en verdient hij de kost met koerierswerk. En als zijn baan het toestaat, is hij donderdagavond op tijd thuis om Nederland te zien (winnen?).