Deadline Day: dit zijn de laatste transfers van de Brabantse voetbalclubs

EINDHOVEN - Het wordt een turbulente dag voor voetbalclubs. Donderdag is de laatste dag dat spelers van club mogen wisselen. Om klokslag twaalf uur vannacht sluit de transfermarkt. In dit overzicht houden we alle last minute transfers bij van de Brabantse clubs.

10:02

Een aanvallende versterking voor RKC Waalwijk. De club uit de Jupiler League huurt het 18-jarige talent Chovani Amatkarijo voor één seizoen van ADO Den Haag.