Zoon vermoorde Bart Hillen zocht op termen zoals lijkverzwaring

DEN BOSCH - De zoon van Helmonder Bart Hillen - wiens lichaam 19 mei 2016 werd gevonden in de Zuid-Willemsvaart in Helmond - heeft op zijn telefoon gezocht op onderwerpen zoals lijkverzwaring, hoe lang duurt wurging en doodsteken met weinig bloed. Dat werd donderdagochtend bekend tijdens de behandeling van de zaak door de rechter in Den Bosch.

De 40-jarige dakloze zoon van Hillen zit sinds eind mei 2016 vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vader.



Het lichaam van Bart Hillen werd 19 mei gevonden door een voorbijganger. Het lichaam was gewikkeld in een deken. Volgens de officier lijkt het erop dat het lichaam is ingepakt in de garage van Barts huis. De zoon woonde daar toen. Zijn dna is gevonden op tape dat om het lichaam van Bart zat, toen hij werd gevonden.Er is ook onderzoek gedaan naar een handgeschreven brief die aan het ED werd gestuurd, waarin staat dat de 67-jarige man niet is vermoord door zijn zoon, maar dat hij overleed door een val uit het raam als gevolg van een confrontatie met twee 'criminele broers'.Twee criminele broers en hun zus zouden zich volgens de briefschrijver richten op alleenstaande mannen. Ook Bart Hillen zou daar slachtoffer van zijn geworden.