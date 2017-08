Giraffekop te koop (inclusief drie meter lange nek) om boven de bank te hangen

OIJEN - Als je de advertentie voor het eerst ziet, dan is je eerste reactie: dit moet echt een grap zijn. Maar de advertentie van de webshop Samsshop uit Oijen, op de veilingsite Catawiki, is uiterst serieus en zeer opmerkelijk. De Brabantse webshop biedt een opgezette giraffe te koop aan, althans de kop inclusief de lange nek en een stuk van de borst. Woordvoerder Harm van Orsouw benadrukt dat de giraffe legaal verhandeld mag worden en dat het beest afkomstig is uit een erfenis van een overleden Duitse jager.

De hobbyisten van de Brabantse webshop zoeken in binnen en buitenland al jarenlang naar opmerkelijke objecten, maar de mogelijkheid om een opgezette giraffe te kunnen overnemen is zelfs wereldwijd een zeldzaamheid. "Wij hebben zelf nog nooit eerder een giraffe te koop zien staan en de mensen van onze webshop kopen en verkopen toch al een tijd opgezette dieren”, vertelt woordvoerder Harm van Orsouw. “Het is een zeldzaam exemplaar.”



Handel is legaal

De giraffe is overigens niet het enige opgezette dier dat ze van de weduwe van de Duitse jager konden overnemen. “We hebben ook nog een opgezette, jonge mannetjesleeuw, een buffel en Afrikaanse antilopen kunnen opkopen. Volgens de vrouw van de jager, die na zijn overlijden aan het opruimen is geslagen, heeft haar man voor heel veel geld heel wat dieren bejaagd in Afrika.



Ook hier benadrukt Van Orsouw dat de leeuw en andere dieren legaal verhandeld mogen worden en allemaal beschikken over de juiste papieren.



Je moet er wel plek voor hebben

De giraffennek is zo’n drie meter lang en een nieuwe eigenaar moet toch wel rond de vierduizend euro betalen om het beest te kunnen kopen. “Alleen al het opzetten en het vervoer naar Duitsland heeft destijds rond de 20.000 euro gekost. En je moet er ook de ruimte voor hebben. Op z’n minst moet je een muur hebben van vier meter hoog, of een mooi statig trappenhuis.”