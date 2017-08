Zakendoen met Maradona levert de meest bijzondere verhalen op

EINDHOVEN - Maradona was in Mierlo en dat hebben we geweten ook. Elke dag stonden er horden fans voor de deur van hotel De Brug in de hoop op een glimp, een foto of zelfs een handtekening van misschien wel de beste, maar zeker de meest controversiële voetballer aller tijden. Inmiddels is hij met zijn club Al Fujairah weer vertrokken. Zijn fans met gemengde gevoelens achterlatend. Dat geldt ook voor Bob van Oosterhout. Bewonderaar van het fenomeen, waarmee hij plotseling ook zaken mocht doen.

Want, het management van Maradona leek het wel een goed idee om de drie weken trainingskamp in Nederland ook commercieel te benutten. En dus benaderden zij Triple Double, het sportmarketingbedrijf van Van Oosterhout.



Van Oosterhout: "Ze waren al een paar dagen in Nederland toen we een telefoontje kregen. Of we er voor in waren en iets hadden. Maradona wilde wel wat doen en de opbrengst daarvan onder zijn entourage verdelen. Binnen 24 uur hebben we toen drie bedrijven benaderd en plannen gemaakt. Bijna ongezien werd vervolgens een contract getekend."



Wachten en dan steengrillen Maradona

En dat gebeurde op de typische Maradona-manier. De afspraak was om acht uur in het hotel, maar al snel kwam de boodschap dat het iets later zou worden. Maradona was nog aan het eten, Maradona was bij de dokter en Maradona was weer aan het eten.



"Totdat wij doorgaven dat we tot half elf de tijd hadden en anders op zouden stappen. Vervolgens kwam meteen de uitnodiging om mee te eten. En dus zaten we even later te steengrillen met Maradona himself, die intussen in zijn typische Spaans met hier en daar een Engels woord gezellig met ons zat te keuvelen. De contracten tekende hij ongezien."'



'Voor zijn status een koopje'

Voor een bedrag van zo'n 180.000 euro, "een flink bedrag, maar voor iemand van zijn status een koopje", verbond Maradona zich tijdelijk aan Bavaria, Energiedirect.nl en Keuken Kampioen. De ene actie verliep wat soepeler dan de andere.



"De commercial voor Bavaria is een groot succes en inmiddels al wereldwijd meer dan drie miljoen keer bekeken. En zelfs de clinic, waar Maradona uiteindelijk maar een paar minuutjes met het winnende team van IJsselmeervogels 4 optrok, was voor de betrokkenen iets om nooit meer te vergeten. Maar ik baalde natuurlijk enorm van het fiasco met het shirtje ruilen."Want van de ruim honderd uitgenodigde supporters die naar De Brug waren gekomen om met hun idool op de foto te gaan, kwamen er 86 van een koude kermis thuis. Maradona had plotseling geen zin meer, vertrok en kwam niet meer terug . Fans, waarvan sommige uren in de auto hadden gezeten, in verbazing en vertwijfeling achterlatend."Gelukkig was er bij iedereen begrip dat wij en Energiedirect hier niks aan konden doen. Het tekent de grilligheid van Maradona, die er ineens geen zin meer had. Het was weer de rebel met zijn onvoorspelbare en soms onaangepaste gedrag. We kijken er positief op terug, maar dit had hij beter moeten doen."