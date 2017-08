Gezinnen van Fort Oranje naar woonunits op terrein voormalig asielzoekerscentrum

RIJSBERGEN - De gemeente Zundert gaat gezinnen met kinderen die nu nog op probleemcamping Fort Oranje wonen vanaf oktober onderbrengen in woonunits op het terrein van een voormalig asielzoekerscentrum in Rijsbergen. De gemeente heeft dat afgesproken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Op het terrein komen dertig tijdelijke woonunits te staan voor twintig gezinnen die binnenkort worden geselecteerd.



Kwetsbare groep

De gemeente vindt het beter dat deze kwetsbare groep snel vertrekt van de camping en onder begeleiding ergens anders kan gaan wonen als voorbereiding op een vertrek naar permanente verblijfplaats, aldus een woordvoerster donderdag.



De gemeente denkt dat de gezinnen maximaal een jaar in de woonunits blijven wonen.



Probleemcamping

Fort Oranje kreeg volop aandacht als probleemcamping door een serie op televisiezender SBS. De gemeente Zundert nam eind juni het beheer van de camping over. Zundert wil de camping saneren omdat er veel criminaliteit is, veel van de bewoners in een erbarmelijke situatie leven en de honderden caravans in slechte staat zijn.



Op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming. De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden ontruimen.