Emotionele oproep broer van verdachte moord op vader Bart Hillen: 'Houd op met toneelspel'

DEN BOSCH - "Ik hoef mijn broer niet meer te zien. Hij heeft ons veel pijn bezorgd." Dat zei een van de zoons van de omgebrachte Helmonder Bart Hillen (67) donderdag tijdens de rechtszaak in Den Bosch. Zijn 40-jarige dakloze broer wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader.

Het lichaam van Bart Hillen werd 19 mei 2016 door een voorbijganger gevonden in de Zuid-Willemsvaart in Helmond. Het was gewikkeld in een deken. Volgens de officier lijkt het erop dat het lichaam is ingepakt in de garage van Barts huis. De aangehouden zoon woonde daar toen. Zijn dna is ook gevonden op tape dat om het lichaam van Bart zat, toen hij werd gevonden.



De verdachte beweerde tijdens de rechtszaak dat hij in zijn vaders huis mocht verblijven, omdat zijn vader twee weken weg zou gaan. Hij mocht volgens hem ook Barts auto lenen. Hij had ook bankpasjes van zijn vader.Volgens de andere zoon is zijn broer 'een pathologisch leugenaar'. "Mijn vertrouwen in hem is weg sinds de inbraak in mijn huis", vertelde hij.Hij vroeg zijn broer 'op te houden met dit toneelspel'. "Mijn vader verdiende dit niet. Ik hoef mijn broer niet meer te zien. Hij heeft ons veel pijn bezorgd." Tot zijn broer verzuchtte hij: "Neem eindelijk verantwoordelijkheid in plaats van altijd te wijzen naar anderen."