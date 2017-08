Arrestatieteam houdt Oudenbosschenaar (43) aan voor bedreiging

OUDENBOSCH - Een arrestatieteam van de politie heeft woensdag een 43-jarige man uit Oudenbosch opgepakt. De man dreigde een van zijn naasten iets aan te doen. Dat meldt de politie

De politie werd woensdagavond op de hoogte gebracht van de bedreigingen. Er werd een onderhandelaar en een arrestatieteam ingeschakeld, omdat de mogelijk verwarde man in het verleden gewelddadig tegen agenten was geweest.



Crisisarts

Leden van het arrestatieteam wisten de man uiteindelijk in zijn huis aan te houden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zal door een crisisarts worden beoordeeld.