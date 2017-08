Slapen in de Bijenkorf in Eindhoven: 'De exclusiefste bed and breakfast van Nederland'

EINDHOVEN - Voor één keer was de Bijenkorf in Eindhoven woensdagnacht een bed and breakfast, de Bee&Bee. Voor 250 euro konden twee gasten slapen in het exclusieve warenhuis. Fontys docenten Anabel en Tjerk werden als stel uit honderden aanmeldingen gekozen.

Anabel en Tjerk hebben, met een slaapmaskertje tegen het licht, goed geslapen. Van jongs af aan allebei dol op de Bijenkorf: "Als kind kwam ik al graag in deze winkel", zegt Tjerk. Anabel is blij dat ze, in tegenstelling tot vroeger.geld heeft om te shoppen in De Bijenkorf. Tot half drie s'nachts heeft het stel met een 'personal shopper' flink wat kleding ingeslagen.



Goede doel

De opbrengst van de overnachting in de Bee&Bee gaat naar het goede doel. De Bijenkorf wil bijdragen een het behoud van de bijenpopulatie. The Pollinators wil zorgen dat er genoeg planten en bloemen blijven voor de bijen om te bestuiven.



Gastheer Willem Regeer van De Bijenkorf in Eindhoven is tevreden over het bed and breakfast avontuur. Mensen die ook eens in De Bijenkorf willen slapen om de winkel in je eentje te kunnen verkennen hebben pech, want het was in principe éénmalig: "Wij zijn de meest exlusieve B&B van Nederland en dat willen wij graag zo houden", aldus storemanager Willem Regeer.