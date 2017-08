Yuri van Gelder mist definitief WK turnen

NIEUWEGEIN - Het WK turnen gaat definitief aan Yuri van Gelder uit Waalwijk voorbij. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft de zes mannen geselecteerd, die tijdens de twee kwalificatiewedstrijden voldeden aan de limiet op een of meer toestellen.

Ringenspecialist Van Gelder zat daar niet bij. Epke Zonderland, oud-olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen op de rekstok, behoorde wel tot dat selecte groepje.

Zonderland reist af naar de Canadese stad in het gezelschap van Bart Deurloo, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Boudewijn de Vries en Bram Verhofstad uit Overloon.

Nauwelijks kans

Van Gelder (34), die vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio na een nachtelijk uitstapje werd weggestuurd en daardoor de ringenfinale miste, had nauwelijks nog kans op een uitverkiezing voor de WK. Hij miste het eerste kwalificatiemoment en maakte in het tweede een val bij de afsprong.