Van eerste coffeeshop buiten randstad tot jointfabriek: de lange geschiedenis van The Grass Company

TILBURG - De politie rolde woensdag in Waalwijk een 'jointfabriek' op. Later bleek dat het personeel in de fabriek, joints draaide voor coffeeshop The Grass Company. Deze keten heeft vier shops verdeeld over Tilburg en Den Bosch. Wat is de geschiedenis van deze keten?

De oprichter en voormalig eigenaar van The Grass Company is Johan van Laarhoven. Hij is de eerste man die buiten de randstad een coffeeshop opent. In 1981 begint Van Laarhoven met de verkoop van cannabis vanuit een kelder van koffiehuis Le Copain aan de Spoorlaan in Tilburg. Daar is hij vrij snel weer mee gestopt en in 1982 openen de deuren van Ochtendgloren aan de Piusstraat. Het is de eerste ‘echte’ coffeeshop in onze provincie.



Transparant en open

In de beginjaren worden open dagen georganiseerd waar de hele buurt voor wordt uitgenodigd. De shop wil transparant en open zijn. De zaken gaan goed en in 1987 wordt coffeeshop Pistache in Den Bosch aan het Emmaplein geopend. Het is de eerste coffeeshop in deze stad.

In 1988 wordt de nieuwe coffeeshop Central Store in de Noordstraat geopend in Tilburg. Het is een drukbezochte shop en al snel wordt het besluit genomen te verhuizen. Twee jaar later is het zover. De shop verhuist naar de Koestraat en heet vanaf nu Highlander. In 2002 sluit ook deze locatie en verhuist de shop naar de Spoorlaan.

Andere stad

Den Bosch krijgt ook een tweede coffeeshop. In 2008 wordt coffeeshop Twins aan de Maastrichtseweg in Den Bosch overgenomen en omgebouwd tot een filiaal van The grass Company. In totaal heeft The Grass Company vier locaties, verspreid over Tilburg en Den Bosch. Drie locaties hebben een keuken.

In 2008 vertrekt oprichter en voormalig eigenaar Johan van Laarhoven naar Thailand. Hij woont daar met zijn Thaise vrouw en twee kinderen. In 2011 verkoopt hij de keten. Rond deze tijd start justitie met een groot onderzoek naar The Grass Company. Justitie richt zich niet zozeer op de drugs, maar op witwaspraktijken. Van Laarhoven is vrijwel gelijk hoofdverdachte.

In 2012 en 2013 doet het openbaar ministerie een rechtshulpverzoek aan Thailand. Beide keren zonder resultaat. Als in 2014 het Thaise leger aan de macht komt en er weer een nieuw rechtshulpverzoek wordt verstuurd, gaat het snel. Johan van Laarhoven wordt opgepakt en is ineens verdachte in Thailand. In 2015 krijgt hij 103 jaar cel, waarvan hij er zeker twintig moet uitzitten.



In tussentijd hijgt het Openbaar Ministerie in de nek van de coffeeshopketen. Justitie doet verschillende invallen in Den Bosch en in Tilburg. In Tilburg is het in 2013 goed raak. De politie valt samen met de douane en de belastingdienst een bedrijfspand van TGC Trading aan de Valkensjachtstraat in Tilburg binnen. De politie arresteert veertien mensen en neemt zes auto’s in beslag. De belastingdienst legt voor miljoenen euro's aan aanslagen op.



TGC Trading

Ook ontdekken de douane en de Belastingdienst dat in het pand een ‘hennepfabriek’ zit. Het pand is van TGC Trading. Dit bedrijf is onderdeel van The Grass Company. Negen vrouwen waren hier joints aan het rollen. Advocaat Rob Milo noemde de inval toentertijd ‘een oorlogsverklaring aan de goede coffeeshops’ en ‘pure verspilling’. Hij was woedend over het feit dat 'de Taskforce met zoveel machtsvertoon een gedoogd systeem probeert lam te leggen’.



