Bureau Brabant belangrijk voor politieonderzoek, aanhoudingen in ruim dertig procent van de zaken

EINDHOVEN - In 34 procent van de zaken die afgelopen seizoen werden behandeld in het opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn verdachten aangehouden. Het gaat om 81 aanhoudingen in 48 van de 140 behandelde zaken. Enkele verdachten zijn ook al veroordeeld.

Maandag begint een nieuw seizoen van het programma op Omroep Brabant. Het aantal verdachten na de uitzending vorig seizoen is gepakt, kan nog verder oplopen. Er lopen nog diverse onderzoeken.



Persofficier Janine Kramer is tevreden met de resultaten: "Je ziet dat het programma veel tips oplevert. Daarmee is het voor ons belangrijk in het opsporen van verdachten."



Tijdswinst

Volgens politiewoordvoerder Jiske van Pelt, één van de presentatoren voor dit seizoen, worden zaken anno 2017 eerder in het programma behandeld dan enkele jaren geleden. “Vroeger riepen we pas de hulp in van burgers als er geen aanknopingspunten meer hadden. Nu doen we dat al als het onderzoek nog in volle gang is. Dat geeft ons tijdswinst in het oplossen van een zaak.”



Toch is niet iedere zaak geschikt voor het programma, legt persofficier Janine Kramer van het Openbaar Ministerie uit. "Bij zedenzaken bijvoorbeeld zijn we terughoudender met het uitzenden van beelden, omdat de ervaring leert dat dan het publiek zelf op jacht gaat naar zo'n verdachte. Dat willen we voorkomen. We willen zaken oplossen, maar we willen niet krijgen dat mensen voor eigen rechter gaan spelen.

Jiske van Pelt denkt dat behalve de opsporing van verdachten, ook slachtoffers baat hebben bij een uitzending. “Het is voor een slachtoffer goed om te zien dat we alles uit de kast halen om een zaak op te lossen. Bovendien willen we laten zien dat we met z’n allen bezig zijn om Nederland veiliger te maken.”

Enkele opvallende zaken in het afgelopen seizoen:

Poging liquidatie Berlicum

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli 2016, werd na een feestje in zalencentrum De Merkx in Berlicum een 28-jarige vrouw van dichtbij door het hoofd geschoten. Als door een wonder overleefde ze deze aanslag. In de uitzending was de aangrijpende 112-melding van haar vriend te horen. Inmiddels gaat de politie er vanuit dat hier sprake was van een vergissing en dat de kogel voor een andere vrouw bestemd was.

Coldcase-zaken

In dit seizoen behandelde Bureau Brabant ook enkele Coldcase-zaken en zaken waar met nieuwe informatie opnieuw de hulp van de kijkers werd ingeroepen. In de zaken van de woningovervallen in Schaijk en Valkenswaard leidde dit tot aanhoudingen. Het onderzoek naar de dood van Miet van Bommel loopt nog.

Audi A8 drukt auto van de weg

Op 1 januari 2017 wordt op de N2 bij Eindhoven een stel in hun Renault van de weg af gereden door Audi A8. De auto slaat enkele malen over de kop en de twee inzittenden houden flinke verwondingen over aan de crash. De manoeuvre werd gefilmd door een dashcam. Na de uitzending, waarin de slachtoffers hun verhaal vertelden, gingen de beelden viral. De bestuurder van de Audi A8 is de uitzending aangehouden. Hij werd in juli veroordeeld tot een jaar cel.



Beelden uit Bureau Brabant



Dood Lou Herst

Op vrijdagavond 13 maart 2017 wordt in Tilburg de 44-jarige Lou Herst zodanig mishandeld dat hij de volgende dag aan zijn verwondingen overlijdt. Het tonen van camerabeelden en een reconstructie, hebben het onderzoek enorm geholpen. Enkele weken later zat de zaak opnieuw in de uitzending met nieuwe informatie en riepen we de hulp van kijker opnieuw in. Onlangs werden twee verdachten aangehouden. Zij hebben inmiddels bekend.



Beelden uit Bureau Brabant