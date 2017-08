10.000 euro beloning voor gouden tip in moordzaak Leon V.

MOERGESTEL - Justitie looft een beloning van tienduizend euro uit voor de tip die het onderzoek naar de moord op Leon V. uit Moergestel het laatste zetje geeft om de zaak op te lossen. Het verkoolde lichaam van de 44-jarige drugsverdachte werd op 1 februari in een uitgebrande auto gevonden aan de Koebrugseweg in Oisterwijk.

V. moest de dag nadat hij werd gevonden voor de rechter verschijnen in de drugszaak 'Operatie Trefpunt'. Toen hij niet kwam opdagen, werd al snel vermoed dat hij slachtoffer was geworden van een misdrijf.



Weinig medewerking

De politie zegt in het onderzoek weinig medewerking te hebben gekregen uit de omgeving van het slachtoffer. De recherche heeft door uitgebreid onderoek een beeld gekregen van het mogelijke motief voor de moord.



De groepering die voor het misdrijf verantwoordelijk is, zou steeds beter in beeld zijn gekomen.



Vragen

De recherche heeft nog enkele antwoorden nodig om tot een eindresultaat te komen. Het team weet dat er mensen zijn in de omgeving van de mogelijke verdachten die van de hoed en de rand weten, aldus de politie.



Om deze mensen te bewegen hun informatie te delen heeft justitie een beloning uitgeloofd voor de gouden tip.