Zestig taxichauffeurs protesteren tegen invoering taxiregels en stappen naar de rechter

EINDHOVEN - Meer dan zestig taxichauffeurs die in de stichting Taxibelang Regio Eindhoven zitten, stappen maandag naar de rechter in Den Bosch. Zo willen ze proberen om de invoering van de nieuwe regels voor taxi's te blokkeren. Volgens de chauffeurs kosten de nieuwe regels veel te veel geld en is het maar de vraag of de kwaliteit verbetert.

Met het kort geding dat ze aanspannen, hopen ze dat de gemeente Eindhoven niet vanaf september gaat handhaven op de nieuwe regels. Uiteindelijk hopen de chauffeurs dat het nieuwe beleid helemaal van tafel gaat.



Verplichte lidmaatschap

De gemeente wil de kwaliteit van het taxivervoer verbeteren door een verplicht lidmaatschap van een taxi-organisatie in te voeren. Die organisatie, een zogenoemde TTO, moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Eindhoven zou de vierde gemeente worden met dit systeem, na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.



De taxi-chauffeurs die bij zo'n TTO horen, moeten eerst een cursus volgen. Daarbij worden ze getest op bijvoorbeeld goede kennis van de stad en de straten en goede taalbeheersing. Alleen aangesloten leden mogen vervolgens mensen oppikken op de taxistandplaats bij het station en Stratumseind. Ze mogen dan gebruik maken van de busbaan.



Een TTO moet minstens uit vijftien chauffeurs bestaan en kost dan 7500 euro.



Geldverslindend

Maar volgens Martijn Dörr van Taxibelang Regio Eindhoven werkt het helemaal niet. "Het is geldverslindend en er zal maar weinig verbeteren." Volgens hem is de test zo makkelijk dat het kaf onder de taxichauffeurs nog steeds niet van het koren wordt gescheiden.



Advocaat Peter Kuiper is het daarmee eens. "Uit rapporten blijkt dat dit systeem in de drie andere steden ook niet per definitie werkt."