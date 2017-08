Politie omsingelt woning na schietpartij in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Op de Deken Koopmanslaan in Etten-Leur is donderdagmiddag geschoten. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De schutter heeft zich verschanst in een woning.

Volgens een woordvoerder zouden mensen op straat ruzie met elkaar hebben gekregen. Kort na drie uur werd een schot gelost.



Gevlucht

De schutter sloeg op de vlucht. De politie zocht in de omgeving naar de verdachte en adviseerde mensen niet zelf actie te ondernemen. Om vier uur meldde een woordvoerder dat de verdachte een huis is binnengegaan.



De politie heeft een onderhandelaar ingezet om de verdachte naar buiten te krijgen. Agenten hebben de omgeving afgezet. Een arrestatieteam is stand-by.