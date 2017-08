FC Oss is koploper en dat wordt gevierd met ludieke shirtjes

OSS - Een beetje mysterieus was het wel toen donderdagmiddag bij Omroep Brabant een shirt werd afgegeven met daarop een afbeelding van de huidige stand in de Jupiler League. Al snel bleek het te gaan om een ludieke actie van Martin Glas, de hoofdsponsor van FC Oss. Want dat FC Oss na twee speelrondes koploper is, willen ze weten ook.

Niet alleen op onze redactie werd een shirt met Teletekstpagina 830 geleverd. Ook op verschillende plekken in Oss hingen de shirts, onder meer bij het gemeentehuis en aan de welkomstborden.

FC Oss speelt vrijdagavond de uitwedstrijd tegen Telstar. Alle supporters die meegaan naar Velsen-Zuid krijgen een exemplaar.