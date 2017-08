Michael van Gerwen komt na maand afwezigheid weer in actie

MAASTRICHT - Na een maand afwezigheid pakt Michael van Gerwen het darten weer op. De wereldkampioen komt zaterdag in actie op de Dutch Darts Masters in Maastricht.

'Mighty Mike' kwam de hele maand augustus niet in actie. Zijn dochter Zoƫ werd geboren en de darter uit Gemonde wilde daarom tijd voor zijn familie.



Gemotiveerd

Van Gerwen geeft aan klaar te zijn om dit weekend zijn titel te verdedigen. "Ik kijk ernaar uit om weer te spelen. Het was een fijne maand met mijn familie en nu ben ik nog gemotiveerder om voor hen te winnen."



De Dutch Darts Masters worden voor het eerst georganiseerd in Maastricht. Van Gerwen wil het toernooi wederom op zijn naam schrijven.