Kopschopper Helmond veroordeeld tot 3 jaar cel

DEN BOSCH - Een 32-jarige Helmonder heeft 3 jaar cel gekregen van de rechtbank in Den Bosch voor zware mishandeling van twee slachtoffers. Dat is veel minder dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), die had ingezet op acht jaar voor een dubbele poging tot doodslag.

Bij het voorval in december vorig jaar werden twee passanten die hun hond aan het uitlaten waren ernstig mishandeld door drie mannen. De slachtoffers zouden flinke klappen hebben gehad en tegen het hoofd zijn geschopt. Ook werd er een schot gelost door één van de verdachten. Van de drie vemoedelijke daders werd alleen de Helmonder opgepakt.



Kopschopper

'Uit camerabeelden, waarop de verdachte door diverse agenten is herkend, blijkt dat de verdachte en zijn mededader meerdere keren met kracht met hun schoen tegen het hoofd van één van de slachtoffers schopten', zo leest de verklaring van de rechtbank. 'Het is puur geluk, en niet te danken aan de verdachte, dat deze man het heeft overleefd zonder levensbedreigende verwondingen.'



LEES OOK: Rake klappen voor mannen uit Helmond en Someren, schot gelost bij vechtpartij



Ondanks felle bewoordingen van de rechtbank valt de straf toch aanzienlijk lager uit dan het OM had gehoopt. Dit is omdat volgens de rechter niet bewezen kan worden dat de man ook het tweede slachtoffer tegen het hoofd heeft geschopt.



Andere misdrijven

De Helmonder had naast de laffe mishandeling ook nog drie andere misdrijven op zijn kerfstok. Hier heeft hij nog aanvullend negen maanden cel voor gekregen.