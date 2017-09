Tilburg Ten Miles: een weekend loopplezier en Omroep Brabant is erbij

TILBURG - De Tilburg Ten Miles heeft al jaren een groeiende aantrekkingskracht. Voor recreatieve deelnemers, wedstrijdsporters (onder wie wereldtoppers) en publiek. Het schept verwachtingen en verplichtingen, maar Henk van Doremalen hoor je niet klagen.

Hij is sinds een jaar of tien een even trotse als gedreven directeur van één van Brabants grootste loopfestijnen, dat dit weekend zijn dertigste editie beleeft. Omroep Brabant besteedt er extra aandacht aan.



Kanttekening bij succes

Ook ver buiten onze provincie telt de Tilburg Ten Miles mee. Mede dankzij de opgebouwde reputatie, de goede relatie met atleten en het werven door Global Sports Communication, het bedrijf van onder anderen oud-topatleet Jos Hermens, staat er ook dit jaar een deelnemersveld aan de start om u tegen te zeggen. Van Doremalen (58) is er uitermate blij mee, maar hij plaatst ook een kanttekening.



“Ons voordeel is ook een nadeel. Potentiële deelnemers doen alleen mee wanneer ze topfit zijn, de wedstrijd tot een goed eind kunnen brengen en een kans maken”, vertelt Van Doremalen wiens uitleg deze week nog werd benadrukt door de afmelding van Alice Aprot. De Keniaanse winnares van de vorige Rabobank Ladies Run over tien kilometer had graag willen komen, maar ze heeft te veel last van een blessure.



Snel waardig vervangster

Tekenend voor de slagvaardigheid van de organisatie is het feit dat binnen de kortste keren haar landgenote Agnes Tirop werd vastgelegd. Niet bepaald de eerste de beste. De 22-jarige Afrikaanse pakte onlangs de bronzen medaille tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in de Engelse hoofdstad Londen. Tirop durft het aan om in Tilburg voor het eerst een sterk bezette wegwedstrijd over tien kilometer te lopen.



Niks ten nadele van de vrouwen, maar de meeste aandacht zal zondag toch uitgaan naar de wedstrijd bij de mannen: de CZ Tilburg Ten Miles. Ook bij dit onderdeel komen de favorieten uit Afrika. Dat zijn dit jaar titelverdediger Rodgers Kwemoi, Bernard Koech (beiden uit Kenia) en Stephen Kiprotich (Oeganda). Aan Nederlandse zijde wordt het meest verwacht van Abdi Nageeye en Khalid Choukoud.



Hopen op verbetering record

Van Doremalen kan slechts hopen dat één van hen het bijna stokoude (wereld)record van Haile Gebrselassie gaat verbeteren. De Ethiopiër finishte in 2005 na 44 minuten en 24 seconden. “Die tijd is zo scherp dat ik al tevreden ben wanneer een aantal lopers ‘in de 45’ eindigt. Als het maar niet gaat waaien. Aan het parcours kan het niet liggen: we hebben zo weinig mogelijk bochten of keerpunten”, aldus de allesregelaar, die zelf meeliep bij de eerste editie en gaandeweg de touwtjes in handen heeft gekregen.



Hoewel Van Doremalen in 2012 werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, kan hij het allemaal natuurlijk niet in zijn eentje. Zo wordt de Tilburgse historicus en publicist bij wijze van spreken dag en nacht bijgestaan door Jolande Grijsbach, zijn partner. Zij zet zich ondertussen ook al 24 jaar in voor het evenement.



Vele vrijwilligers

“En dan hebben we nog een groep van vijfhonderd vrijwilligers die we de komende dagen hard nodig hebben. Los van de tientallen mensen die allerlei zaken moeten coördineren op het gebied van beveiliging, verkeer, lunchpakketten, noem maar op”, vertelt Van Doremalen, die eraan toevoegt dat er organisatorisch in de loop van der jaren steeds meer wordt geëist.



Hij draait zijn hand er niet voor om. Van Doremalen zal nog zeker drie jaar aan de Tilburg Ten Miles verbonden blijven al was het maar, omdat zijn contract met Golazo tot 2020 doorloopt. Golazo is het sportmarketingbedrijf, dat niet alleen de organisatie, rechten en continuïteit van het Tilburgse atletiekfestijn waarborgt, maar ook die van onder meer de marathons in Eindhoven en Rotterdam. En dat biedt enkel voordelen.



Start op vrijdagavond

Het driedaagse atletiekfestijn begint vrijdag om 19.00 uur met de De Rooi Pannen Spoorzone Run. De deelnemers lopen net als vorig jaar door een aantal gebouwen, waaronder Tilburgs kleinste café, de runshop van Greg van Hest en wat spoorgebouwen. Op zaterdag wordt het eerste startschot om 8.30 uur gelost.



Het programma op zondag begint twee uur later, waarna om 12.20 uur de Ladies Run begint en om 13.45 dé Ten Miles.



Aandacht bij Omroep Brabant

Omroep Brabant TV zendt zondag om 19.45 uur een programma uit over het festijn. In deze show samenvattingen van de mannen- en vrouwenwedstrijd, sfeerbeelden en andere reportages.



Het radioprogramma Sportlunch besteedt er tussen 12.00 en 14.00 uur ook aandacht aan. Online hoeft evenmin iemand iets te missen van de wedstrijden, hier zie je de mooiste foto's en worden de meest bijzondere verhalen van deelnemers geplaatst.