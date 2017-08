Water in de Aa en rioolwaterzuivering weer in orde na lozing ammonium

AARLE-RIXTEL - Het water in de Aa, Beekgraaf en Leijgraaf is weer van goede kwaliteit nadat het eerder vervuild was door een grote hoeveelheid ammonium. Dit laat een woordvoerder van Waterschap Aa en Maas donderdag weten. Ook is de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel weer volledig hersteld.

Het ammonium is met extra water verdund en weggestroomd. De verhoogde concentratie werd op 18 augustus ontdekt in het afvalwater van de rioolwaterzuivering. Het was zoveel dat het waterzuiveringssysteem het niet aankon en er vervuild water de Aa instroomde.



Ammonium is een zuur uit ammoniak, dat vrijkomt uit mest. Als mensen of dieren te veel ammonium binnenkrijgen, kunnen ze hersen- en nierschade oplopen. In dit geval was er volgens de gemeente Helmond geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid.



Mestbedrijf de oorzaak

Mestverwerkingsbedrijf Den Ouden Groep in Helmond bleek de oorzaak van de vervuiling. Het waterschap stelt ze aansprakelijk en gaat de schade verhalen. Aa en Maas zegt veel kosten te hebben moeten gemaakt om de gevolgen van de lozing te herstellen.



De hoeveelheid ammonium waarmee het water in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel donderdag verontreinigd was, was evenveel als er normaal in duizend dagen tijd in het water terechtkomt. Dat kon de installatie niet verwerken.



'Op tijd gemeld'

Het mestverwerkingsbedrijf liet eerder weten dat ze de vervuiling op tijd heeft gemeld. “Kunstmeststoffen liggen bij ons opgeslagen en een silo heeft gelekt. Meteen na deze constatering is de riolering van het eigen terrein afgesloten zodat er geen meststoffen in het openbaar rioolstelsel terecht konden komen", zei Rob Aartssen van Den Ouden Groep.



"Deze lekkage is gemeld bij de omgevingsdienst, alleen is er toch in het riool gelekt. Het heeft meer gelekt dan gedacht”, was de uitleg van het bedrijf.