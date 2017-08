Auto in de prak, bestuurder wordt bevrijd door brandweer

RAAMSDONK - De bestuurder van een auto moest donderdagmiddag op de A27 bij Raamsdonk door de brandweer worden bevrijd nadat die van achteren was aangereden door een vrachtwagen.

De vrouw raakte niet ernstig gewond, maar is wel ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis. Van de auto is weinig overgebleven.



De afrit naar de A59 is vanwege het ongeluk afgesloten.