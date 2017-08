'Wildvreemden staan huilend aan de deur.' Doodzieke Martin en vrouw overdonderd door alle post

DEN BOSCH - "Ze kunnen de post niet meer aan op het postkantoor, zei de postbode net. Het gaat maar door, het gaat maar door!", roept Erika Doll (65) ontdaan. Haar deurbel blijft maar rinkelen en deurmat ligt vol enveloppen. "Het is echt niet normaal meer." Erika plaatste maandag een oproep op Facebook om zoveel mogelijk kaartjes opgestuurd te krijgen. Haar man Martin (74) is terminaal ziek en daarom maakte hij donderdag hun laatste trouwdag mee, de negenentwintigste.

"Het is al de hele middag een aanloop van mensen. Van heinde en ver worden er bloemen en kaarten gestuurd. Net nog werd er een boeketje uit Zaandam bezorgd."



Erika weet niet wat ze meemaakt. De huidige tussenstand is zo'n 350 kaarten en tientallen bossen bloemen. Maar dat aantal loopt nog steeds op. "Op het postkantoor zijn ze alle brieven aan het bundelen. Het stapelt zich op."



"Het is geweldig. Ik heb gewoon geen woorden. Dit had ik niet verwacht. Nooit van z'n leven niet. Dit is in één woord geweldig. Super, super bedankt allemaal! Ik zal dit heel lang koesteren."Op dit moment gaat het niet goed met Martin. "Ik denk dat hij het tot vandaag heeft volgehouden, maar nu heeft hij veel pijn."