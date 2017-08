Geen nieuwe linksback voor PSV, maar Locadia en Bergwijn blijven

EINDHOVEN - PSV is het niet gelukt om een linksback aan te trekken. Anderzijds heeft de Eindhovense topclub wel kunnen voorkomen dat Jürgen Locadia en/of Steven Bergwijn zou vertrekken. Ook trok ze een voormalig Ajax-talent aan, Donyell Malen. Hij komt van de Engelse topclub Arsenal.

Marcel Brands, technisch directeur van PSV, geeft later deze donderdagavond tekst en uitleg. Middernacht sluit de transfermarkt.



PSV was er alles aan gelegen om vandaag nog een vervanger aan te trekken voor Jetro Willems. Voornaamste kandidaat was hiervoor lange tijd Douglas Santos, een linksback van de Duitse Bundesligaclub Hamburger SV.Toen dat idee (‘plan A’) niet kon worden uitgevoerd, schakelde de leiding van de Eindhovense club over op plan B en plan C. Hiervoor werd ingezet op onder anderen Alexander Büttner, die begin dit jaar zijn rentree maakte bij Vitesse. De Gelderse club wilde hem echter niet laten gaan. Er is ook geprobeerd om Patrick van Aanholt te huren van het Engelse Crystal Palace, vergeefs.PSV op zijn beurt, heeft ook nee verkocht. Wolverhampton Wanderers zou elf miljoen euro willen neertellen voor Locadia. PSV liet zich niet vermurwen: de 23-jarige spits kan fluiten naar een contract bij de club, die uitkomt in de op één na hoogste Engelse voetbaldivisie. Locadia is sinds dit seizoen de eerste spits bij PSV. Zijn voorganger, Luuk de Jong, slikte eerder deze week ook een bittere pil. Zijn vertrek naar het Franse Girondins de Bordeaux ging evenmin door.Er was op het laatste moment, vanuit Italië, ook belangstelling voor Bergwijn, maar die wist PSV eveneens af te wimpelen. Torino wilde tien miljoen uittrekken. En zo bleef bijna alles bij het oude.