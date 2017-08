Gewapende overval op woning in Wijk en Aalburg, daders te voet er vandoor

WIJK EN AALBURG - Op een woning aan de Langestraat in Wijk en Aalburg is donderdagmiddag een gewapende overval gepleegd. De twee daders hadden een mes bij zich. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

De daders drongen rond kwart over vier de woning binnen. Het is niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt.



De overvallers zijn er te voet vandoor gegaan. De politie is naar ze op zoek.