Ad (78) en Henny (67) gingen daten in Zwitserland: 'Het was een geweldige ervaring'

EINDHOVEN - "Het was een hele leuke reis, als ze morgen bellen ga ik zo weer mee." Dat zegt de 67-jarige Henny uit Waalre over haar reis naar Zwitserland. Samen met Ad (78) uit Kaatsheuvel en nog 22 andere zestigplussers deed ze mee aan Hotel Romantiek, een nieuw programma van de KRO-NCRV waarin single ouderen op zoek gaan naar de liefde.

"Ik had niet verwacht dit ooit zo te doen" vertelt Henny aan Omroep Brabant. Ze kwam via Facebook een oproep voor het nieuwe programma tegen en reageerde direct. "Ik was niet echt op zoek naar een man, maar ik dacht wel 'Het zou leuk zijn als ik een keer een maatje tegen zou komen'." Online daten deed ze bewust niet uit angst de verkeerde tegen het lijf te lopen.



'Kan niet alleen zijn'

Voor Ad was daten niet helemaal nieuw. Hij staat al een tijdje ingeschreven bij een datingbureau maar had geen succes. "Ik heb twee keer met iemand afgesproken, maar ze waren gewoon mijn type niet." Dat was jammer want Ad is sinds twee en een half jaar weduwe en zou graag iemand willen ontmoeten: "Ik kan niet alleen zijn, ik vind het verschrikkelijk. Maar het programma was fantastisch!".



Na zich aangemeld te hebben sloeg bij Ad de twijfel toch even toe. "Ik ging er heen met lood in de schoenen, ik dacht 'Och och, wat moet dit worden'. Maar in de trein was het al gezellig, en wij Brabanders zijn dat gewend, die pakken het meteen goed op."



Rodelbaan en rolstoelrace

Tijdens hun verblijf in Zwitserland moesten de deelnemers onder begeleiding van presentatrice Marlijn Weerdenburg en de jongens van het programma Streetlab diverse opdrachten uitvoeren, zoals een tochtje maken op een rodelbaan. Dat schept al snel een band: "Een man had hoogtevrees en die heb ik naar boven gepraat. Ik zei 'Kom op jongen, dit kan jij'" vertelt Henny.



Ad noemt de rodelbaan ook als meest bijzondere ervaring, al had hij bij een ander onderdeel ook veel succes. "Ik heb de rolstoelrace gewonnen, en kreeg zó'n grote beker! Maar, in het casino heb ik helaas alleen maar verloren."



Nieuwe liefde?

Dat de sfeer er goed in zat blijkt ook uit hoe de Brabanders over elkaar praten. Henny over Ad: "Het is een ontzettend lieve man". Ad over Henny: "Dat is zó'n lieve vrouw!". Zijn de twee dan nu ook een setje? Henny: "Dat ga ik niet zeggen, je moet gewoon kijken!".



Zelf wilde ze eerst bij haar dochter kijken, maar ze zit zondag toch thuis voor de televisie, "Dan mis ik zeker niks". Of Ad zondag in dezelfde kamer zit te kijken? Wie zal het zeggen... "Misschien kijk ik bij mijn dochter, ik weet het nog niet" aldus Ad.



De eerste aflevering van Hotel Romantiek is zondag 3 september om 22.00 uur te zien op NPO 1.