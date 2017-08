Oranje met Vincent Janssen al snel op achterstand (volg het hier LIVE)

PARIJS - Vincent Janssen is donderdagavond aan de aftrap verschenen van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De aanvaller uit Oss vormt in het Nederlands elftal op papier een driemans voorhoede met Arjen Robben en Quincy Promes. In het eerste kwartier kwamen ze alle drie amper in het stuk voor, Frankrijk was beter en opende in de dertiende minuut de score via Antoine Griezmann.

Diezelfde Griezmann kreeg even later de eerste gele kaart van de wedstrijd toen hij de doorgebroken Promes de voet dwars zette. De vrije trap van Robben leverde niets op.



Zoet en Van Ginkel op de bank

De PSV’ers Jeroen Zoet en Marco van Ginkel begonnen in de Franse hoofdstad Parijs op de bank. De volledige opstelling: Cillessen; Fosu-Mensah, De Vrij, Hoedt en Blind; Wijnaldum, Sneijder en Strootman; Robben, Janssen en Promes.



Nederland is welhaast verplicht te winnen, omdat het in de kwalificatiegroep voor de eindronden van het toernooi in Rusland achterop is geraakt. Maar zelfs bij een zege is Oranje niet gered. Er moeten nog drie speelrondes worden afgewerkt. Bovendien is Nederland ook afhankelijk van de resultaten van Zweden. Geluk bij een ongeluk deze donderdagavond is dat oud-PSV’er Stanlislav Manolev voor Bulgarije al snel scoorde tegen Zweden!



Janssen verkozen boven Van Persie

De basisplaats van Janssen was voor Advocaat al snel een uitgemaakte zaak. Hij zei niet te hebben overwogen Robin van Persie in de basis te zetten. De aanvaller van het Turkse Fenerbahce zit voor het eerst sinds ongeveer twee jaar bij de selectie. Advocaat: “Van het begin was duidelijk dat Vincent Janssen zou starten. Fysiek heeft hij meer inhoud dan Robin dat op dit moment heeft.”