'Hoop doet leven', Oranje-fan Sjoerd van Fessem ziet het wel zitten in Parijs

PARIJS - Wanneer de spelers van het Nederlands elftal net zo optimistisch zijn als Sjoerd van Fessem en al die andere Oranje-fans in Parijs, dan moet het donderdagavond goed komen. Volgens de Bredanaar zijn alle ingrediënten aanwezig voor een, voor Oranje, prima afloop, maar, zegt Van Fessem: “Onze jongens moeten het nog wel laten zien!”

De Oranje-aanhanger vertrok vorige week zondag vanuit Breda met een aantal andere voetballiefhebbers naar de Franse hoofdstad. Niet per TGV, vliegtuig, boot of bus, maar per fiets.



Steun voor Oranje

Om de ploeg van bondscoach Dick Advocaat te steunen in een wedstrijd die ze eigenlijk moet winnen om de kans te blijven maken op plaatsing voor de eindronden van het WK. Van Fessem: "Wij maken er iets sowieso iets gezelligs van; de Fransen zijn wat ingetogen."



Misschien wel, omdat ze rekenen op hun 'haantjes'. “Frankrijk heeft uiteraard een sterk team, met spelers die gewend zijn om op het hoogste niveau te presteren. Toch zie ik een uitdaging. Het groepsgevoel bij Oranje zit goed volgens mij. Er is hoop en hoop doet leven”, klinkt het bijna filosofisch, maar Van Fessem meent het. Bovendien heeft hij alle vertrouwen in Advocaat: “Die man kan van een selectie een team maken, maar nogmaals: de spelers moet het wel laten zien. Bovendien is het de eerste van vier finales. Hierna volgen nog drie kwalificatiewedstrijden.”



Met fiets en bus terug

Tegen kwart voor elf deze donderdagavond weten we meer. En daarna? Wordt het weer een fietstocht over enkele honderden kilometers voor Van Fessem en zijn voetbalvrienden? Om feestend dan wel afreagerend op de pedalen te gaan staan?



“Nou, misschien een klein stukje, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we door busjes worden opgehaald en dat de fietsen hierin geplaatst kunnen worden”, aldus Van Fessem. Los van de afloop van de wedstrijd zullen Van Fessem en zijn reisgenoten louter positieve herinneringen overhouden aan het retourtje Parijs.