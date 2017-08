Voetballers moeten zich door ruimtegebrek noodgedwongen thuis omkleden: 'Dat is slecht'

UDEN - De Udense voetbalclub UDI'19 is naarstig op zoek naar lockers omdat er te weinig ruimte is voor leden om zich om de spullen kwijt te kunnen. De voetballers moeten zich nu noodgedwongen thuis omkleden. "En na de wedstrijd moeten ze bezweet terug naar huis", zegt voorzitter Paul Rüpp. "Dat is slecht."

De club is de afgelopen jaren flink gegroeid en telt nu 1700 leden. Vooral op zaterdagen is het een drukte van jewelste. In januari had de club al bij de gemeente aan de bel getrokken. Er moesten snel lockers komen zodat de leden hun spullen daarin kwijt kunnen. Maar begin augustus kreeg de club te horen dat de gemeente die lockers niet wil verstrekken.



Onbegrijpelijk

Voor Rüpp is dat onbegrijpelijk. "We hebben voldoende kleedkamers volgens de normen van de KNVB. Maar volgens diezelfde normen zouden we ook lockers moeten krijgen, maar die hebben we nooit gehad. We hoeven niet in al onze 20 kleedkamers de lockers te hebben, met acht stuks zijn we al flink geholpen."



Maar die aanvraag wees de gemeente tot grote verbazing van de voorzitter af. In september heeft Rüpp nu een afspraak met de wethouder, maar het seizoen begint zaterdag al met de open dag. "Daarom moeten we de voetballers vragen om thuis om te kleden. Dat is slecht, zeker als je bedenkt dat we zo hygiënisch met sport willen omgaan. Dat de leden na een wedstrijd altijd kunnen douchen."



Noodvoorziening

Hoewel de komst van de lockers nog niet in zicht is, zit de club niet stil. De vereniging treft nu een noodvoorziening zodat de periode dat de leden zich thuis moeten omkleden zo kort mogelijk duurt.