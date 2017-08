Oooh kom er eens kijken! Pepernotenwinkel opent de deuren

EINDHOVEN - Een pepernotenwinkel die open gaat in de zomer, is dat raar? Nee, want het wordt alweer frisser buiten, de dagen worden korter en bovendien is het altijd tijd voor een lekker pepernootje. Dat vindt bijna iedereen.

Pepernotenfabriek Van Delft pakt het dan ook groots aan. Na een winkel in Lelystad zijn de komende dagen Eindhoven en Den Bosch aan de beurt. Aan winkels in Breda en Tilburg wordt gewerkt, laat een woordvoerder van de Pepernotenfabriek aan Omroep Brabant weten.



Wie denkt in de winkels alleen maar de ietwat saaie 'standaard pepernoten' te kunnen kopen kan opgelucht ademhalen, er zijn veel verschillende smaken vekrijgbaar waaronder sinaasappel tot steranijssmaak. Da's wel zo fijn als je tot pakjesavond een beetje wilt variëren!