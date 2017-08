Slachtoffer keienongeluk Schijndel blijkt zwanger, kindje maakt het goed: 'Ons meisje is een bikkel'

SCHIJNDEL - Tynni Habraken en Stephan Visser hebben lange tijd in onzekerheid gezeten, maar hebben eindelijk goed nieuws gehad. De vrouw uit Schijndel die zwaargewond raakte bij het keienongeluk in haar woonplaats was zwanger toen het gebeurde. En het blijkt nog steeds goed te gaan met het kindje.

Het stel verwacht een meisje, begin volgend jaar. "We hebben ons de afgelopen weken ontzettend zorgen gemaakt. Het is heel lang heel spannend geweest, maar eergisteren kregen we de verlossende woorden. We gaan vanaf nu een normale zwangerschap tegemoet", laat Stephan weten.



Levensreddende operaties

De vader in spé vertelt dat het kindje gezond is. "We kregen eerder al wel te horen dat Tynni nog zwanger was, maar ze hebben zich eerst op haar gericht. Ze heeft twee levensreddende operaties gehad. Hierbij hebben ze de baby kunnen sparen, maar daarna is pas echt naar het kindje gekeken en hoe het met haar ging", vertelt hij.



De artsen vertelden het stel dinsdag dat het er goed uitziet. Tynni is nu twintig weken zwanger. "We keken naar elkaar en beseften dat we ontzettend veel geluk hebben gehad. Ons meisje is een bikkel!"



Ongeluk Structuurweg

De 32-jarige Habraken kreeg in de nacht van 23 op 24 juni een ongeluk op de Structuurweg in Schijndel. Er waren grote keien op de weg gelegd. De vrouw reed er overheen, kreeg een klapband en raakte zwaargewond nadat ze tegen een boom knalde.



ZIE OOK: 'Onbegrijpelijk dat mensen zoiets kunnen doen', vriend Schijndels slachtoffer compleet van slag



Tynni was er na het ongeluk ernstig aan toe en is dus twee keer geopereerd. Ze is nu volop aan het revalideren. “Haar hele lichaam is een grote puinhoop geweest. Ze moet op alle fronten revalideren. Ze moet vooral aan haar benen werken. Ze kan nu nog niet echt lopen of staan. Ook zijn haar armen en rug heel zwak.”



De politie doet onderzoek naar het ernstige ongeluk. Het is nog altijd niet duidelijk wie de keien op de weg heeft gelegd.



'Meld je'

“Ik weet dat er mensen in Schijndel zijn die weten wat er is gebeurd, maar het niet willen of durven vertellen.” Stephan hoopt dat die mensen dit nog wel gaan doen. “Ook al is het je neefje of nichtje, zijn het vrienden of misschien zelfs wel je kind. Meld je gewoon bij de politie.”