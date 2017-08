400 kinderen rennen als ware voetbalsterren door PSV-stadion

EINDHOVEN - PSV bestond donderdag 104 jaar en dat werd gevierd met de PSV Foundation Fun Run. Vierhonderd kinderen renden een route van één kilometer dwars door het Philips Stadion. Later op de avond waren de volwassen fans aan de beurt. Zij liepen een route van vijf kilometer door Eindhoven.

Alsof de spelers van PSV het stadion binnenlopen. Zo hard wordt er door de supporters vanaf de tribunes gejoeld als de kinderen langs het veld rennen. Moeders en oma's houden hun telefoontjes in de aanslag om een filmpje te kunnen maken. "Mijn kleinkinderen lopen mee", vertelt een trotse oma. "En m'n zoon loopt vanavond mee met de volwassenen. We hebben een sportieve familie."



De avond begint met de Phoxy Fun Run voor de allerkleinste fans tot twaalf jaar. Het gaat volgens de organisatie niet om het winnen maar om de beleving van het rennen door het stadion. En dat die kinderen een leuke avond hebben, is zeker. Hier en daar zijn wat rode wangetjes te zien van de inspanning maar er zijn vooral veel blije gezichten te zien. Want samen rennen is gezellig en samen door het stadion van je favoriete voetbalclub rennen is helemaal fantastisch. "Dit is echt leuk", zegt een deelnemer als hij over de finish is. "Je kunt je nu voelen zoals de spelers als zij over het gras rennen."Met de PSV Foundation Fun Run haalden de deelnemers ook nog geld op voor de PSV Foundation. Deze stichting zet zich in om de verbondenheid tussen de inwoners van Eindhoven te vergroten. Dit doen ze door verschillende evenementen te organiseren en projecten op te zetten. Met het ingezamelde geld worden deze projecten ondersteund.