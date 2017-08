Schietpartij in Best: één dode, mogelijke vluchtauto gevonden in Son

BEST - Aan de Johannes Klingenstraat in Best heeft donderdagavond rond halfelf een schietpartij plaatsgevonden. Eén persoon is hierbij om het leven gekomen.

De politie is met een forensisch team ter plaatse bezig met het onderzoek, de dader(s) zijn nog voortvluchtig.De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend, het slachtoffer werd zittend in een auto aangetroffen.De auto in Son (foto: Sem van Rijssel / SQ Vision).Een stuk verderop aan de Vlinderlaan in Son is kort na het incident een uitgebrande auto aangetroffen. Mogelijk is dit de vluchtauto van de dader(s), de politie neemt het mee in het onderzoek.Na de schietpartij zijn veel buurtbewoners de straat op gegaan om te kijken. De brandweer heeft schermen geplaatst.