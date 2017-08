Jimmy F. alleen vast voor opruiing, te weinig bewijs voor terreurdreiging

ZEVENBERGEN - Jimmy F. uit Zevenbergen zit alleen nog vast omdat hij wordt verdacht van opruiing. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige man nog wel van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf, maar de rechter-commissaris vindt dat hier niet voldoende bewijs voor is. Dit meldt de NOS donderdagavond.

F. werd vorige week midden in de nacht van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Zijn naam dook op tijdens een onderzoek van de Spaanse politie. Die stuitte kort na de aanslag in Barcelona op een chat waaraan Jimmy meedeed. Hij zou het over een aanslag tijdens het concert van Allah-LAS in de Maassilo in Rotterdam hebben gehad. Het optreden werd afgelast.



Terroristen opsporen

Volgens zijn advocaat is het zijn hobby om terroristen op te sporen en is hij zo uiteindelijk bij de politie in beeld gekomen. "Hij heeft gechat met iemand van wie hij dacht dat het een terrorist was", zegt advocaat Karianne Bal tegen de omroep.



ZIE OOK: Jimmy F. uit Zevenbergen was lokterrorist: 'Hij was een doorgedraaide detective'



Vermoedelijk was degene met wie hij praatte iemand van de Spaanse inlichtingendienst, die vervolgens alarm sloeg. Maar volgens Bal is het voorbereiden van een aanslag niet aan de orde gekomen. "Hij heeft zowel de Maassilo als de Allah-Las niet genoemd. Hij kende er zelfs het bestaan niet van, totdat hij verhoord werd door de politie."

F. had eerder ook al contact met de politie over mogelijke verdachten en aanslagen. Ook had hij volgens zijn advocaat contact met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De man zegt dat hij op de avond van zijn arrestatie zelfs door iemand van de dienst is gewaarschuwd.



'Niks met zaak te maken'

De 22-jarige belde vervolgens de politie om te zeggen dat hij niets met de zaak te maken had. “Maar een paar uur later viel er toch een arrestatieteam binnen”, vertelt Bal.



ZIE OOK: Terreurverdachte Jimmy F. (22) uit Zevenbergen langer vast



Het OM en de AIVD willen niet reageren op de uitlatingen van de advocaat.