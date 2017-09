'Dennis Struijk (35) uit Eindhoven in zijn auto geliquideerd in Best'

BEST - Het dodelijk slachtoffer van de schietpartij donderdagavond in Best is een 35-jarige man uit Eindhoven. Hij zat in zijn geparkeerde auto toen hij werd doodgeschoten. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om Dennis Struijk.

De politie heeft dit volgens de krant bevestigd. Struijk werd donderdagavond rond halfelf doodgeschoten. De politie vond hem, na een melding over gehoorde schoten, in zijn auto in de Johannes Klingenstraat in Best.



Agenten hebben hem nog uit de auto getrokken om hulp te verlenen, maar al snel bleek dat hij was overleden.

Eerdere liquidatiepogingen

Er werd al eerder geprobeerd de Eindhovenaar te liquideren. De laatste poging was op 16 augustus vorig jaar voor zijn huis aan de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven.

Hij liep toen al ruim een jaar met een kogelwerend vest rond. De Eindhovenaar vreesde voor zijn leven vanwege een eerdere schietpartij en overval in zijn woning, zeiden verschillende buurtbewoners toen tegen Omroep Brabant.



LEES OOK: Neergeschoten Eindhovenaar eerder doelwit van liquidatiepoging, meldt familie: 'We zijn aangedaan'

Na die liquidatiepoging legde burgemeester Jorritsma van Eindhoven Struijk een gebiedsverbod op. Hij mocht zijn huis een halfjaar niet in.



LEES OOK: Bijna geliquideerde Dennis S. mag na zes maanden gebiedsverbod terug naar huis