Aansluiten op A2 vanaf Valkenswaard richting Eindhoven door truck met pech en ongeluk

EINDHOVEN - Een vrachtwagen met pech en een ongeluk zorgen vrijdagochtend in de spits voor een behoorlijke file op de A2 vanaf Valkenswaard in de richting Eindhoven. Rond halfacht meldt de VerkeersInformatieDienst een file van veertien kilometer. Vanaf Valkenswaard is het filerijden.

Ook op de A67 (richting België) en de A2 (in noordelijke richting) bij Eindhoven stond het verkeer vast. Nadat rond halfacht de weg weer vrij was, namen de files snel in lengte af.