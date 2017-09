Plaatsnaambordjes Helmond veroveren de wereld: Ni Hao en Gutentag!

HELMOND - Helmond verovert de wereld. Vanuit de meest exotische uithoeken van de aarde, stromen de foto's binnen met naambordjes van de Keistad. Het idee is van stadskustenaar Rocco Verdult die werd beloond met kiekjes van trotse Helmonders in den vreemde.

Van de steppe van Mongolië tot aan New York. Van Lombok tot op de Veluwe. Vanuit iedere hoek van de wereld ontvangt Verdult foto's waarop het naambordje Helmond prijkt. De kunstenaar bedacht het project omdat hij vindt dat inwoners best trotser mogen zijn op hun stad. Het idee werd vrijwel meteen omarmd door de Helmonders. "We hebben honderd bordjes uitgedeeld, maar het hadden er net zo goed vijfhonderd kunnen zijn."



Niet iedere inwoner van Keistad trekt duizenden kilometers over de aardbol. Ook vanuit de stad zelf komen creatieve bijdrages binnnen. Gisteren was het de laatste dag om foto's in te leveren. De foto's worden verzameld op het instagramaccount Stadskunstenaarhelmond, maar verschijnen ook op Twitter.



Vooroordelen

Verdult is nu een half jaar stadskunstenaar en in zijn nopjes met het project. "Ik wil graag Helmonders laten zeggen wat ze van Helmond vinden. Het is hoog tijd om alle vooroordelen opzij te schuiven. Om het beeld van de trainingspakken en het asociaal gedrag af te schudden. We moeten de inwoners de kans geven om te laten zien dat ze trots op Helmond zijn."



Expositie

Verdult denkt nog na of er een tentoonstelling komt. "We hebben ontzettend veel mooie dingen binnengekregen. Wellicht maken we er een expositie van een ansichtkaarten. 'Iamhelmond' in plaats van 'Iamsterdam', zoiets. De leukste bijdrage gaan we in ieder geval belonen." De winnaar krijgt een hotelweekend in… Helmond.



