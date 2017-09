'Jeugddroom is nu werk, maar blijft een passie', Stan geniet als jongste ballonvaarder van Nederland

SCHIJNDEL - Als klein kind keek hij al zijn ogen uit naar luchtbalonnen. Als hij er een zag dalen in de buurt van zijn huis, ging hij met zijn ouders kijken naar de landing. Nu is Stan Spierings (22) de jongste ballonvaarder van Nederland.

"Voor het behalen van je vaarbewijs, moet je eerst praktijklessen doen", vertelt Spierings, terwijl hij vrijdagochtend op weg is naar Uden. "Zes theorie-examens en ongeveer veertig praktijklessen. Daarnaast maak je nog drie solovaarten voordat je op examen mag. En dan doe je nog een examen radiocommunicatie. Dit traject begon in 2015 en heeft ongeveer twee jaar geduurd."



Verslaggever Floyd Aanen maakt de tocht vrijdag mee. "In een schommelbakje van riet, met allemaal gasflessen daarin. Het is een hele ervaring, zo'n ballonvaart", vertelt hij. Spierings kan dat beamen. "Boven Brabant varen is het mooiste dat er bestaat. De landerijen, de dorpjes, de steden... schitterend. Zeker in de ochtend."Spierings draait intussen de gashendel open. "We daalden namelijk langzaam en we willen niet te snel aan de grond staan", legt hij uit. "Iedere keer als je bijstookt, wordt het warmer in de ballon en dat zorgt ervoor dat we stijgen."Concentratie is belangrijk, benadrukt hij. "Je wil dat de ballon in de lucht blijft en je moet je continu bewust zijn van de omgeving. Waar je vee ziet, waar hoogspanning is. Zo ben je de hele vaart bezig."Spierings combineert op dit moment het ballonvaren bij VIPBallon met studeren. "Te zijner tijd zal ik ook nog gaan freelancen en ooit komt er een eigen kleine ballon voor de leuke vaarten", vertelt de Schijndelaar. "Mijn jeugddroom is mijn werk geworden. Maar het blijft een passie."